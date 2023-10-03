Новым спикером парламента Канады впервые стал темнокожий политик

Палату общин парламента Канады вместо отправившегося в отставку Энтони Рота возглавил Грэг Фергюс. Об этом сказано на странице органа в соцсети X (ранее Twitter; заблокирован в России).

© Российская Газета

"Палата общин приветствует Грэга Фергюса в качестве нового спикера", - поведала нижняя палата канадского парламента.

Примечательно, что Фергюс стал первым темнокожим политиком на посту спикера палаты общин.