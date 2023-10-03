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Новым спикером парламента Канады впервые стал темнокожий политик

Палату общин парламента Канады вместо отправившегося в отставку Энтони Рота возглавил Грэг Фергюс. Об этом сказано на странице органа в соцсети X (ранее Twitter; заблокирован в России).

Новым спикером парламента Канады впервые стал темнокожий политик
© Российская Газета

"Палата общин приветствует Грэга Фергюса в качестве нового спикера", - поведала нижняя палата канадского парламента.

Примечательно, что Фергюс стал первым темнокожим политиком на посту спикера палаты общин.

Напомним, что прежний спикер Энтони Рота ушел с поста после резонансного скандала с приглашением нациста Ярослава Гунько в канадский парламент, где тамошние депутаты и премьер страны Джастин Трюдо устроили эсэсовцу овации.