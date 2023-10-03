Евросоюз готовится к переговорам по вступлению Украины
Евросоюз готовится к переговорам по присоединению к альянсу Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что официальное объявление о переговорах планируется к декабрю.
«Европейский союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре», — отмечает издание.
Источник также отмечает, что Евросоюз готов «дать Украине зелёный свет» до конца 2023 года.
Ранее посол Евросоюза в Киеве заявил, что Украина сможет присоединиться к альянсу к 2030 году.
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