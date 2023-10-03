Евросоюз готовится к переговорам по вступлению Украины

Евросоюз готовится к переговорам по присоединению к альянсу Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Отмечается, что официальное объявление о переговорах планируется к декабрю.

«Европейский союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре», — отмечает издание.

Источник также отмечает, что Евросоюз готов «дать Украине зелёный свет» до конца 2023 года.