Байден заявил союзникам и партнерам о готовности продолжать поддержку Украины

Президент США Джо Байден в беседе с союзниками и партнерами Соединенных Штатов заявил о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер обсудил с союзниками и партнерами сохраняющиеся усилия по оказанию помощи Украине. Байден "подтвердил приверженность США помогать Украине столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета и территориальной целостности".

Участники беседы обсудили "усилия по обеспечению Украины оружием и боеприпасами", а также укреплению противовоздушной обороны страны для защиты инфраструктурных объектов. Кроме того, в ходе разговора обсуждался вопрос восстановления экономики Украины, а также проблемы в сфере энергетической, экономической и продовольственной безопасности.