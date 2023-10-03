Министр обороны ФРГ рассердился из-за слов о возможности договориться с Россией

Слова о возможности договориться с Россией до начала конфликта на Украине вызвали гнев у главы Минобороны Германии Бориса Писториуса. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в ходе встречи с гражданами министр ответил на ряд вопросов. В самом конце встречи один из участников попросил разрешения задать вопрос, который «в ФРГ вообще нельзя задавать».

Писториус согласился выслушать его и отметил, что в ходе мероприятия возможно обсуждение любой темы.

Мужчина поинтересовался, почему канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала спецоперации.

Ведущая встречи сразу же прервала участника под предлогом завершения мероприятия. В ответ он указал на право выражать свое мнение.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — сердито заявил министр.

Предположительно, он хотел объяснить, что не следует поднимать острополитические темы и добиваться внимания собравшихся таким способом.