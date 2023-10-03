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Министр обороны ФРГ рассердился из-за слов о возможности договориться с Россией

Слова о возможности договориться с Россией до начала конфликта на Украине вызвали гнев у главы Минобороны Германии Бориса Писториуса. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр обороны ФРГ рассердился из-за слов о возможности договориться с Россией
© globallookpress.com

По данным агентства, в ходе встречи с гражданами министр ответил на ряд вопросов. В самом конце встречи один из участников попросил разрешения задать вопрос, который «в ФРГ вообще нельзя задавать».

Писториус согласился выслушать его и отметил, что в ходе мероприятия возможно обсуждение любой темы.

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Мужчина поинтересовался, почему канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала спецоперации.

Ведущая встречи сразу же прервала участника под предлогом завершения мероприятия. В ответ он указал на право выражать свое мнение.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — сердито заявил министр.

Предположительно, он хотел объяснить, что не следует поднимать острополитические темы и добиваться внимания собравшихся таким способом.

После слов Писториуса в зале прозвучали аплодисменты.

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