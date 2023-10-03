Обвинившего главу МВД Британии в гомофобии консерватора вывели из зала
Члена администрации Лондона от Консервативной партии Эндрю Боффа, который обвинил главу МВД Великобритании Суэллу Браверман в гомофобии во время ее выступления, вывели из зала. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что в ходе выступления Браверман раскритиковала левые убеждения, назвав их нарушающими работу общественных институтов. Бофф в ответ охарактеризовал ее речь как «гомофобную». Кроме того, когда его выводили из зала, он заявил, что политика властей выставляет Консервативную партию «трансфобной и гомофобной». Браверман никак не стала реагировать на слова Боффа, продолжив свое выступление, которое по итогам было встречено бурными овациями стоя.
Ранее во время своего выступления глава МВД Британии назвала активистов-участников акций против климатических изменений «экоидиотами». По ее словам, они лишь «блокируют дороги, мешают мама отвозить детей в школу, работникам добираться на работу, а машинам скорой помощи до больниц».