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Белый дом не уточнил, есть ли резервный вариант на отказ Конгресса выделять помощь Украине

Американская администрация отказывается уточнить, обсуждают ли лидеры Группы семи (G7) какой-то резервный вариант действий на тот случай, если Конгресс США не утвердит дальнейшее предоставление крупной американской помощи Украине.

Белый дом не уточнил, есть ли резервный вариант на отказ Конгресса выделять помощь Украине
© globallookpress.com

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби не стал прямо отвечать на вопрос, обсуждали ли руководители G7 в состоявшемся несколькими часами ранее разговоре какой-то план "Б" на тот случай, если дальнейшая финансовая помощь Киеву со стороны Конгресса США "не материализуется".

"Не буду вдаваться в дальнейшие детали сверх тех, которые раскрыл в своем вступительном слове. Значительная часть разговора касалась того, что произошло на Капитолийском холме, а также необходимости продолжать оказывать Украине поддержку", - заявил сотрудник СНБ.

"Уверенность президента [США Джо Байдена] была подкреплена прочным единством мнений [других] участников разговора", - утверждал Кирби.

Он имел в виду уверенность главы вашингтонской администрации в том, что законодательная ветвь власти США продолжит выделять крупные ассигнования на оказание помощи Украине.