Белый дом не уточнил, есть ли резервный вариант на отказ Конгресса выделять помощь Украине

Американская администрация отказывается уточнить, обсуждают ли лидеры Группы семи (G7) какой-то резервный вариант действий на тот случай, если Конгресс США не утвердит дальнейшее предоставление крупной американской помощи Украине .

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби не стал прямо отвечать на вопрос, обсуждали ли руководители G7 в состоявшемся несколькими часами ранее разговоре какой-то план "Б" на тот случай, если дальнейшая финансовая помощь Киеву со стороны Конгресса США "не материализуется".