Белый дом не уточнил, есть ли резервный вариант на отказ Конгресса выделять помощь Украине
Американская администрация отказывается уточнить, обсуждают ли лидеры Группы семи (G7) какой-то резервный вариант действий на тот случай, если Конгресс США не утвердит дальнейшее предоставление крупной американской помощи Украине.
Выступая на регулярном брифинге для журналистов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби не стал прямо отвечать на вопрос, обсуждали ли руководители G7 в состоявшемся несколькими часами ранее разговоре какой-то план "Б" на тот случай, если дальнейшая финансовая помощь Киеву со стороны Конгресса США "не материализуется".
"Не буду вдаваться в дальнейшие детали сверх тех, которые раскрыл в своем вступительном слове. Значительная часть разговора касалась того, что произошло на Капитолийском холме, а также необходимости продолжать оказывать Украине поддержку", - заявил сотрудник СНБ.
"Уверенность президента [США Джо Байдена] была подкреплена прочным единством мнений [других] участников разговора", - утверждал Кирби.
Он имел в виду уверенность главы вашингтонской администрации в том, что законодательная ветвь власти США продолжит выделять крупные ассигнования на оказание помощи Украине.