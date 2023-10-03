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В Германии назвали рецепт справедливого мира

Справедливый и прочный мир возможен лишь в том случае, если он будет опираться на принципы международного права. Рецепт справедливого мира назвал посол Германии в России Александр Ламбсдорфф на мероприятии в честь Дня германского единства, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В Германии назвали рецепт справедливого мира
© Globallookpress.com

«Мы, европейцы, не одиноки в убеждении, что справедливый и прочный мир возможен лишь в том случае, если он будет опираться на принципы международного права, в том числе на уважение территориальной целостности и государственного суверенитета всех стран», — заявил дипломат.

Отмечается, что сегодня еще очень далеко от мира и справедливости, однако дипломатическая работа «во имя лучшего будущего уже началась».

Ранее в Берлине в День германского единства прошел протест против поддержки Украины. Демонстранты выступают против поставок оружия Киеву, за отставку правительства и досрочные выборы.

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