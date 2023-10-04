МИД Финляндии выступил против закрытия российского консульства

МИД Финляндии призвал не закрывать российское консульство в Мариехамне на Аландских островах. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на дипломатические источники.

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В ведомстве также выступили против отмены принципа демилитаризации островов и разрыва в одностороннем порядке всех соглашений. Как указали в МИД, изменить существующий юридический статус этих территорий, за сохранение которого также выступает Швеция, было бы очень сложно ввиду большого количества международных договоренностей.

Ранее сообщалось, что гражданская инициатива о закрытии российской дипмиссии на Аландских островах поступит в парламент Финляндии после того, как набрала 50 051 подпись.