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Белый дом заявил, что помощь Украине может предотвратить конфликт с участием ВС США

Оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских военных. С таким утверждением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

В Белом доме рассказали, какой конфликт может предотвратить помощь Украине
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По его словам, "противодействие способности" России вести военные действия с Украиной "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск".