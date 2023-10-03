В Белом доме рассказали, какой конфликт может предотвратить помощь Украине

Оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских военных. С таким утверждением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, "противодействие способности" России вести военные действия с Украиной "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск".