Франция дала согласие на предоставление военной техники Армении
Париж согласился подписать соглашение с Ереваном, которое позволит предоставить Армении военную технику. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает «РИА Новости».
«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы она смогла обеспечить свою защиту», — сказала она.
Подробности сделки Колонна приводить отказалась.
Напомним, что 3 октября глава МИД Франции прибыла в Армению. В рамках визита она встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном и главой МИД республики Араратом Мирзояном, а также посетит переселенцев из Нагорного Карабаха.
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