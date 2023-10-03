Франция дала согласие на предоставление военной техники Армении

Париж согласился подписать соглашение с Ереваном , которое позволит предоставить Армении военную технику. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна , передает «РИА Новости».

«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы она смогла обеспечить свою защиту», — сказала она.

Напомним, что 3 октября глава МИД Франции прибыла в Армению. В рамках визита она встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном и главой МИД республики Араратом Мирзояном, а также посетит переселенцев из Нагорного Карабаха.