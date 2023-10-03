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Франция дала согласие на предоставление военной техники Армении

Франция дала согласие на предоставление военной техники Армении в планируемом межгосударственном договоре - глава МИД Франции.

Франция дала согласие на предоставление военной техники Армении
© РИА Новости

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