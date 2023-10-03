Глава МВД Британии назвала протестующих климатических активистов «экоидиотами»

«На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам, которые блокируют наши дороги, мешают мамам отвозить детей в школу, работникам добираться на работу, а машинам скорой помощи до больниц», — сказала она.