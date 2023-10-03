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Глава МВД Британии назвала протестующих климатических активистов «экоидиотами»

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман назвала активистов-участников митингов против климатических изменений «экоидиотами». Ее слова приводит «РИА Новости».

Глава МВД Британии назвала протестующих климатических активистов «экоидиотами»
© globallookpress.com

По данным агентства, соответствующее заявление Браверман сделала на ежегодном съезде Консервативной партии.

«На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам, которые блокируют наши дороги, мешают мамам отвозить детей в школу, работникам добираться на работу, а машинам скорой помощи до больниц», — сказала она.

Браверман добавила, что юристы вторых оказывают правовую поддержку протестующим климатическим активистам и даже финансируют их деятельность. Напомним, что протесты экоактивистов в Великобритании продолжаются не один месяц. Только с апреля по июнь 2023 года их акции обошлись Лондону в почти 11 миллионов долларов.

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