Глава МВД Британии назвала протестующих климатических активистов «экоидиотами»
Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман назвала активистов-участников митингов против климатических изменений «экоидиотами». Ее слова приводит «РИА Новости».
По данным агентства, соответствующее заявление Браверман сделала на ежегодном съезде Консервативной партии.
«На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам, которые блокируют наши дороги, мешают мамам отвозить детей в школу, работникам добираться на работу, а машинам скорой помощи до больниц», — сказала она.
Браверман добавила, что юристы вторых оказывают правовую поддержку протестующим климатическим активистам и даже финансируют их деятельность. Напомним, что протесты экоактивистов в Великобритании продолжаются не один месяц. Только с апреля по июнь 2023 года их акции обошлись Лондону в почти 11 миллионов долларов.