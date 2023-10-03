Маккарти допустил свою отставку

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти допустил, что потеряет свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Маккарти, это произойдет если «пять республиканцев присоединятся к демократам» в голосовании за его отстранение, которое состоится сегодня, 3 октября.

Также он оценил свои шансы удержать пост спикера палаты представителей. Маккарти считает, что сможет это сделать и без помощи Демократической партии.