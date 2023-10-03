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Маккарти допустил свою отставку

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти допустил, что потеряет свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости».

Маккарти допустил свою отставку
© globallookpress.com

По словам Маккарти, это произойдет если «пять республиканцев присоединятся к демократам» в голосовании за его отстранение, которое состоится сегодня, 3 октября.

Также он оценил свои шансы удержать пост спикера палаты представителей. Маккарти считает, что сможет это сделать и без помощи Демократической партии.

Напомним, что прощение об отстранении Маккарти с поста спикера 2 октября подал член палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц. Он обвинил своего коллегу во лжи нижней палате Конгресса и президенту США Джо Байдену по вопросу финансирования правительства. При подаче прощения Гаетц воспользовался правом «привилегированной резолюции», то есть оно имеет приоритет над другими вопросами и должна быть рассмотрена в течение двух дней.

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