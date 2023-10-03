Провал осеннего этапа контрнаступления ВСУ приведет к тому, что мирное соглашение между Москвой и Киевом будет заключено на условиях России, предупредил обозреватель Марк Темницкий в статье для Hill.

Эксперт пояснил, что поддержка со стороны западных стран воспринималась властями Украины как нечто само собой разумеющееся.

Вместе с тем, заметил он, ее перспективы зависят от большого количества факторов, в том числе, от результатов избирательных кампаний.

По его мнению, в 2024 году уровень поддержки может значительно упасть. На фоне этого «Москва может добиться мирного урегулирования».

Кроме того, международное сообщество может в ультимативной форме потребовать от Киева сесть за стол переговоров с Россией и подписать мирное соглашение на любых условиях, предупредил аналитик.

В связи с этим, подчеркнул Темницкий, Украине следует добиться победы до конца 2023 года.