Эксперт предупредил о рисках неудачной осенней кампании ВСУ
Провал осеннего этапа контрнаступления ВСУ приведет к тому, что мирное соглашение между Москвой и Киевом будет заключено на условиях России, предупредил обозреватель Марк Темницкий в статье для Hill.
Эксперт пояснил, что поддержка со стороны западных стран воспринималась властями Украины как нечто само собой разумеющееся.
Вместе с тем, заметил он, ее перспективы зависят от большого количества факторов, в том числе, от результатов избирательных кампаний.
По его мнению, в 2024 году уровень поддержки может значительно упасть. На фоне этого «Москва может добиться мирного урегулирования».
Кроме того, международное сообщество может в ультимативной форме потребовать от Киева сесть за стол переговоров с Россией и подписать мирное соглашение на любых условиях, предупредил аналитик.
В связи с этим, подчеркнул Темницкий, Украине следует добиться победы до конца 2023 года.
Напомним, что контрнаступление Украины началось 4 июня 2023 года. В первые же недели ВСУ потеряли большое количество наемников, солдат и офицеров. Кроме того, было утрачено большое количество различной бронетехники. Дальнейшие активные боевые действия также не привели к решению поставленных задач.