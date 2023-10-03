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Великобритания может начать арендовать тюрьмы в других странах

Министр юстиции Великобритании Алекс Чок заявил, что Лондон рассмотрит возможность аренды тюремных помещений за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Великобритания может начать арендовать тюрьмы в других странах
© globallookpress.com

По словам Чока, на такие меры Лондон подтолкнула острая нехватка мест в собственных тюрьмах.

«Мы расширяем и переоборудуем существующие тюрьмы и нанимаем тысячи сотрудников, и я могу сказать вам сегодня, что мы также намерены рассмотреть норвежский пример и изучить возможность аренды за рубежом», — рассказал он.

Помимо этого министр также добавил, что в данный момент Великобритания проводит «крупнейшую программу по расширению тюрем с Викторианской эпохи». Чок уточнил, что к концу текущего десятилетия Британия планирует построить новые тюрьмы, которые дадут стране ещё 20 тысяч камер заключения.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что к концу 2023 года инфляция в стране может упасть в два раза.

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