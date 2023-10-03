Великобритания может начать арендовать тюрьмы в других странах

Министр юстиции Великобритании Алекс Чок заявил, что Лондон рассмотрит возможность аренды тюремных помещений за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Чока, на такие меры Лондон подтолкнула острая нехватка мест в собственных тюрьмах.

«Мы расширяем и переоборудуем существующие тюрьмы и нанимаем тысячи сотрудников, и я могу сказать вам сегодня, что мы также намерены рассмотреть норвежский пример и изучить возможность аренды за рубежом», — рассказал он.

Помимо этого министр также добавил, что в данный момент Великобритания проводит «крупнейшую программу по расширению тюрем с Викторианской эпохи». Чок уточнил, что к концу текущего десятилетия Британия планирует построить новые тюрьмы, которые дадут стране ещё 20 тысяч камер заключения.