В ЕС подняли вопрос о статусе расследования диверсий на «Северных потоках»

Член Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, каков статус расследования произошедших 26 сентября 2022 года диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения депутата.

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«26 сентября 2022 года (...) подводные газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», соединяющие Россию и Германию, были саботированы, о чем заявили шведские власти. В своем ответе от 17 марта 2023 года Еврокомиссия заявила, что "расследование повреждений газопроводов в Балтийском море и их вероятных причин находится под ответственностью заинтересованных государств-членов". Работа по расширенному анализу все еще продолжается», — напомнила парламентарий.

Предполагается, что Еврокомиссия свяжется с заинтересованными государствами-членами ЕС и Норвегией, чтобы выяснить, кто стоит за саботажем, и обеспечить их привлечение к ответственности Сандра Перейра

В связи с этим парламентарий поинтересовалась, что делается для продвижения расследования по факту диверсий.

«Каков статус расследования диверсии на «Северных потоках-1» и «Северных потоках-2» и какие шаги предприняла Еврокомиссия, чтобы оставаться в курсе событий в этом расследовании? Что сделано для ремонта трубопроводов и минимизации последствий разрывов?» — спросила она.