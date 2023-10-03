Байден провел телефонные переговоры о помощи Украине
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидерами стран-союзников, во время которых обсуждался вопрос дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что переговоры состоялись на фоне того, как конгресс США утвердил бюджет страны — в него не вошли ассигнования на поддержку украинцев.
«Президент Байден провел звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать нашу продолжающуюся поддержку Украины», — сказано в сообщении Белого дома.
Согласно имеющейся информации, в переговорах приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также глава МИД Франции Катрин Колонна.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделение 5 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине.