Порты Украины возобновили прием судов для экспорта зерна

Утверждается, что за последние несколько недель десять кораблей без происшествий совершили рейсы в крупные украинские порты в Чёрном море.

Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей уменьшился в три раза в 2023 году по сравнению с показателями прошлого года.