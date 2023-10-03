Порты Украины возобновили прием судов для экспорта зерна

Bloomberg: черноморские порты Украины возобновили приём судов для экспорта зерна
Все три черноморских порта Украины возобновили приём судов для экспорта зерна.
Об этом пишет Bloomberg.
Утверждается, что за последние несколько недель десять кораблей без происшествий совершили рейсы в крупные украинские порты в Чёрном море.
Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей уменьшился в три раза в 2023 году по сравнению с показателями прошлого года.