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Bloomberg: черноморские порты Украины возобновили приём судов для экспорта зерна

Все три черноморских порта Украины возобновили приём судов для экспорта зерна.

Порты Украины возобновили прием судов для экспорта зерна
© РИА Новости

Об этом пишет Bloomberg.

Утверждается, что за последние несколько недель десять кораблей без происшествий совершили рейсы в крупные украинские порты в Чёрном море.

Что известно о прекращении зерновой сделки

Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей уменьшился в три раза в 2023 году по сравнению с показателями прошлого года.