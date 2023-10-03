Президент Молдавии рассказала о «страшилках про ЕС»

Президент Санду заявила о дезинформации молдаван страшилками про ЕС
Президент Молдавии Майя Санду позитивно оценила перспективы евроинтеграции Кишинева, однако указала на «значительные усилия», направленные на запугивание граждан «страшилками про ЕС». Ее слова приводит портал NewsMaker.
«Думаю, что у нас все в порядке. Сейчас Европейская комиссия проводит оценку и к концу октября представит свой отчет. В июне мы опережали две другие страны-кандидата, Украину и Грузию, мы дальше продвинулись в этом вопросе», — заявила Санду.
Она также отметила, что более половины граждан Молдавии поддерживают идею присоединения к ЕС. В то же время глава государства указала на попытки «разделить, запугать и дезинформировать граждан» перспективной вступления в Евросоюз.
До этого Майя Санду заявила, что для продвижения в стране европейских ценностей следует отказаться от сотрудничества с Россией.
«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями», — сказала глава государства.
По ее словам, «недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми». Как отметила Санду, либо ты стремишься к демократии и показываешь это каждый день, либо это просто разговоры.