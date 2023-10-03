В Литве предложили распространить на Украину «ядерный зонтик» НАТО

«Я бы сказал, что это должна быть военная ментальность, защитная ментальность, мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего. Но пока что мы не там. А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьей НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там», — добавил он.