В Литве предложили распространить на Украину «ядерный зонтик» НАТО
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что на Украину необходимо распространить «ядерный зонтик» НАТО — пятую статью альянса о коллективной обороне. Об этом сообщает РИА «Новости».
Помимо Украины, Ландсбергис также призвал распространить пятую статью НАТО на те страны, которые находятся на границах альянса и «оставлены в серой зоне» соглашений.
«Мы должны защитить тех, кто на границе, как моя страна, как Польша. Было уже много сделано для этого, я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания — решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве, что уже отражает эту геополитическую перемену», — заявил он.
Кроме того, Ландсбергис добавил, что странам Европы пора «сменить геополитическую ментальность», которая, по мнению дипломата, сложилась после падения Берлинской стены.
«Я бы сказал, что это должна быть военная ментальность, защитная ментальность, мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего. Но пока что мы не там. А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьей НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там», — добавил он.
Ранее Генсек НАТО заявил, что путь к миру на Украине лежит в производстве оружия.