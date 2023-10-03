Суд в Молдавии разрешил партии «Шор» участвовать в выборах

В Молдавии отменили запрет на участие членов партии «Шор« в выборах, сообщает РИА „Новости“ со ссылкой на решение Конституционного суда страны 3 октября.

Конституционный суд признал неконституционной норму Избирательного кодекса, запрещающую участвовать в выборах партиям, чья деятельность запрещена. 19 июня Суд постановил признать партию »Шор» неконституционной.

Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября. Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что власти страны не намерены допускать представителей запрещенной партии к выборам, независимо от решения КС.

Согласно решению КС от 19 июня, партия считается распущенной, а депутаты, представляющие «Шор» в парламенте — независимыми. В конце июля было принято новое решение, запрещающее бывшим членам организации принимать участие в местных, парламентских и президентских выборах на срок от трех до пяти лет.