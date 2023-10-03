Илон Маск снова стал самым богатым человеком в США

Рейтинг из 400 самых богатых граждан США вновь возглавил глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно рейтингу Forbes, состояние Маска оценивается в 251 миллиард долларов. На второй строчке рейтинга расположился основатель корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в 161 миллиард долларов. Замыкает тройку самых богатых граждан США один из создателей Oracle Ларри Эллисон — его состояние оценили в 158 миллиардов долларов.

Отмечается, что состояние Маска практически не изменилось с прошлого года, когда предприниматель также занял первое место в рейтинге. При этом суммарное состояние 400 самых богатых американцев выросло с прошлого года на 500 миллиардов долларов.