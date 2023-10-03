В Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас во время дебатов в Европейском парламенте (ЕП) напомнил Варшаве о необходимости следовать общим правилам Шенгенской зоны на фоне визового скандала с мигрантами. Он также выразил озабоченность коррупцией в Польше, пишет interia.pl.

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«Это нарушение европейских визовых правил. Мы ожидаем, что польская сторона серьезно отнесется к этим обвинениям и восстановит порядок», — сказал Схинас.

Он также заявил, что Европейская комиссия хочет получить от Польши больше данных о визах и людях, которым их выдали.

До этого член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек обратился к Европейской комиссии с предложением исключить Польшу из Евросоюза в связи с визовым скандалом.