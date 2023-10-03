Бербок раскритиковали за слова о России

«Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся войти в состав ЕС вместе с Луганском? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — отреагировал на ее слова Ронцхаймер.