$98.48+1.06103.87+0.70

Бербок раскритиковали за слова о РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о расширении Евросоюза до Луганска. Такое заявление в эфире немецкого канала сделал журналист Пауль Ронцхаймер, передает «РИА Новости».

Бербок раскритиковали за слова о России
© РИА Новости

Ранее Бербок, выступая на выездном заседании глав МИД, сказала, что «будущее Украины находится в Евросоюзе», который «скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска».

«Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся войти в состав ЕС вместе с Луганском? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — отреагировал на ее слова Ронцхаймер.

Также журналист не понимает, каким образом Запад собирается помочь Украине вернуть Луганск, если даже вовремя не может поставить оружие.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости