Бербок раскритиковали за слова о России

Бербок раскритиковали за слова о РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о расширении Евросоюза до Луганска. Такое заявление в эфире немецкого канала сделал журналист Пауль Ронцхаймер, передает «РИА Новости».
Ранее Бербок, выступая на выездном заседании глав МИД, сказала, что «будущее Украины находится в Евросоюзе», который «скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска».
«Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся войти в состав ЕС вместе с Луганском? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — отреагировал на ее слова Ронцхаймер.
Также журналист не понимает, каким образом Запад собирается помочь Украине вернуть Луганск, если даже вовремя не может поставить оружие.
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