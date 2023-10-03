В Канаде заявили, что не станут обострять отношения с Индией после высылки дипломатов

Оттава не намерена обострять отношения с Нью-Дели в связи с требованием Индии выслать из страны около 40 дипломатов Канады . Такое заявление сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо , передает ТАСС.

«Мы не намерены обострять ситуацию», — прокомментировал он ситуацию с высылкой дипломатов из Индии.

Ранее сообщалось, что Нью-Дели потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов к 10 октября. В случае отказа Индия пригрозила лишить их дипломатического иммунитета. Всего в Оттаве работает 62 канадских дипломата.