Премьер Британии Сунак считает, что британцы не хотят проведения выборов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что жители государства не хотят досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Это не то, что хочет страна. Я занимаюсь делом каждый день. (Выборы. — «Газета.Ru») никто не хочет. Люди хотят, чтобы политики привносили изменения в их жизнь», — говорится в сообщении.

При этом рейтинг Сунака снижается, однако он не боится выборов и уверен, что сможет продолжить свои полномочия на посту премьер-министра

Ранее сообщалось, что большинство граждан Великобритании негативно оценивают работу премьер-министра королевства Риши Сунака. По опросу YouGov, данной точки зрения придерживаются 65% респондентов.

Согласно исследованию, положительно относятся к действиям премьера Великобритании лишь 25% опрошенных — это на 6% меньше, чем в мае 2023 года. Что касается количества недовольных, то оно выросло на 5% по сравнению с опросом двухмесячной давности.