Канада пустилась во все тяжкие, страна постоянно нарывается на какие-то скандалы - то с Украиной, то с Индией. Что касается ситуации с убийством лидера сикхской общины в канадской провинции, то сейчас трудно говорить, кто его убил или кто спонсировал этого деятеля. Для этого нужно знать детали следствия. Но можно отметить, что Канада, а также страны Запада и сикхская диаспора в 70-е - 80-е годы прошлого столетия, когда сикхский сепаратизм был особенно силен, его активно поддерживали и подпитывали. И тут я могу лишь вступить на зыбкую почву предположений, допустив, что Индия, в том числе ее спецслужбы, могла предпринять какие-то меры. Но я не берусь это утверждать.

Борис Волхонский Доцент Института стран Азии и Африки МГУ