«Неприятный сигнал для Запада». Эксперт высказался о дипломатическом скандале между Индией и Канадой
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в разговоре с Рамблером высказался о дипломатическом скандале между Индией и Канадой, отметив, что сложившаяся ситуация является неприятным сигналом для Запада.
Согласно данным Financial Times, Индия ранее потребовала, чтобы Канада к 10 октября отозвала около 40 своих дипломатов. По словам одного из источников издания, индийская сторона пригрозила лишить иммунитета тех сотрудников посольства, которые останутся после обозначенного срока. 19 сентября стало известно, что власти Канады приняли решение выслать высокопоставленного индийского дипломата из-за предполагаемой связи спецслужб Индии с ликвидацией лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Об этом заявила глава министерства иностранных дел страны Мелани Жоли. Она подчеркнула, что ее страна не потерпит любого вмешательства во внутренние дела.
Канада пустилась во все тяжкие, страна постоянно нарывается на какие-то скандалы - то с Украиной, то с Индией. Что касается ситуации с убийством лидера сикхской общины в канадской провинции, то сейчас трудно говорить, кто его убил или кто спонсировал этого деятеля. Для этого нужно знать детали следствия. Но можно отметить, что Канада, а также страны Запада и сикхская диаспора в 70-е - 80-е годы прошлого столетия, когда сикхский сепаратизм был особенно силен, его активно поддерживали и подпитывали. И тут я могу лишь вступить на зыбкую почву предположений, допустив, что Индия, в том числе ее спецслужбы, могла предпринять какие-то меры. Но я не берусь это утверждать.Борис Волхонский Доцент Института стран Азии и Африки МГУ
Власти Индии отрицают все обвинения Канады в причастности к убийству Хардипа Сингха Нижара, подчеркнул эксперт.
"Здесь речь идет о более широких политических моментах, связанных с тем, что Индия, как оказалось, — неудобный для Запада участник международных отношений. И Соединенные Штаты, и Великобритания, и другие страны пытались склонить Нью-Дели к сближению с Западом, к присоединению к антироссийским санкциям, на что Индия, естественно, не пошла. Поэтому сейчас в ее отношении предпринимаются различные меры, связанные с "кнутом и пряником". И сейчас настала очередь "кнута" — проблемы попытаются создать, в том числе, внутри страны", — сказал эксперт.
Волхонский напомнил, что весной следующего года в Индии состоятся всеобщие выборы.
"Посмотрим, какую роль сыграет Запад в мобилизации тех сил, которые сейчас противостоят нынешней власти - действующему премьер-министру Нарендре Моди и правящей партии. Они, как выяснилось, неудобные партеры. И здесь Канада выступает в роли маленького забияки, которого большие хулиганы выпускают, чтобы тот спровоцировал реакцию оппонента", — заявил специалист.
Высылка большого числа канадских дипломатов из Индии будет означать снижение уровня дипотношений двух стран, отметил собеседник Рамблера.
"Но не думаю, что это приведет к их полному разрыву. Индия и Канада являются членами Британского Содружества [Содружества наций]. И между странами, помимо отношений сикхской общины, слишком много других взаимоотношений. В Канаде присутствует не только сикхская диаспора, существует множество семейных связей между индийцами, проживающими в Канаде и в самой Индии. Здесь нужна, например, консульская работа", — сказал Волхонский.
Эксперт назвал существующие между Оттавой и Нью-дели разногласия "неприятным сигналом для Запада".
"Сейчас трудно сказать, как отреагирует Канада [на высылку ее дипломатов]. Реакция может быть резкой. Обычно высылка дипломатов вызывает симметричные меры, поэтому, скорее всего, индийские дипломаты тоже будут высланы из Канады. Поэтому, думаю, эта дипломатическая война еще какое-то время будет продолжаться", — заключил доцент ИСАА.