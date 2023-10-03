США направили Украине ноту с требованием антикоррупционных реформ
Госдеп США в конце лета направлял Украине ноту с требованием провести антикоррупционные реформы, чтобы Киев мог и дальше рассчитывать на получение бюджетной поддержки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«США все чаще призывают Украину сделать больше для борьбы с коррупцией в правительстве, направив за последние несколько недель Киеву несколько уведомлений, указывающих на то, что определенные виды экономической помощи Вашингтона будут связаны с прогрессом страны в реформировании ее институтов», — приводятся в тексте слова нескольких американских чиновников.
При этом указывается, что Белый дом по-прежнему привержен поддержке Украины, но без усилий по борьбе с коррупцией она может оказаться под угрозой. В частности, Конгресс США до сих пор не одобрил просьбу Вашингтона о допфинансировании страны в размере 24 миллиардов долларов, поскольку часть республиканцев опасается выделять их «без надежного надзора и условий».
На этом фоне в конце лета Госдеп направил ноту Украине с требованием провести антикоррупционные реформы в стране, чтобы «получать прямую бюджетную поддержку». К ней также прилагался список условий, которые Киеву необходимо выполнить.