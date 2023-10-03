США направили Украине ноту с требованием антикоррупционных реформ

Госдеп США в конце лета направлял Украине ноту с требованием провести антикоррупционные реформы, чтобы Киев мог и дальше рассчитывать на получение бюджетной поддержки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«США все чаще призывают Украину сделать больше для борьбы с коррупцией в правительстве, направив за последние несколько недель Киеву несколько уведомлений, указывающих на то, что определенные виды экономической помощи Вашингтона будут связаны с прогрессом страны в реформировании ее институтов», — приводятся в тексте слова нескольких американских чиновников.

При этом указывается, что Белый дом по-прежнему привержен поддержке Украины, но без усилий по борьбе с коррупцией она может оказаться под угрозой. В частности, Конгресс США до сих пор не одобрил просьбу Вашингтона о допфинансировании страны в размере 24 миллиардов долларов, поскольку часть республиканцев опасается выделять их «без надежного надзора и условий».