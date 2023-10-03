Сын Байдена планирует отрицать свою вину в незаконном хранении оружия

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер планирует отрицать свою вину в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает NBC News.

3 октября в суде штата Делавэр состоятся предварительные слушания по делу Хантера Байдена о незаконном хранении оружия. Во время заседания сын президента получит возможность высказать свою позицию, после чего ему зачитают обвинение. Как сообщает источник, сам Хантер планирует отрицать свою вину.

«Хантер Байден, как ожидается, не признает вину по трем обвинениям об огнестрельном оружии в ходе предварительного слушания в федеральном суде Делавэра во вторник», — сказано в публикации.

Кроме того, обвиняемому было отказано в просьбе присутствовать на слушаниях с помощью видеосвязи. По словам судьи, такое решение обусловлено тем, что Хантер Байден «не должен получить особого обращения».