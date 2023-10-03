Армения пожаловалась на проблемы с ввозом коньяка в РФ после принятия Римского статута

Спустя три часа после принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Армении таможенный атташе армянского посольства в РФ Ваан Акопян сообщил о проблемах с отправкой коньяка в Россию. Он отметил, что российские таможенники усилили проверку алкогольного напитка.

«С марта российская таможенная служба начала осуществлять контроль ввозимых из Армении коньяков. Это объясняется тем, что были обнаружены нарушения: поддельные коньяки и т. п. Несколько дней назад наблюдение было усилено», — заявил Акопян в беседе с изданием Armenpress.

Он отметил, что раньше контроль осуществлялся выборочно, однако сейчас проверку проходит весь коньяк, поступающий из Армении.

По его словам, таможенники могут просто посмотреть документы, но в некоторых случаях они отправляют алкоголь на экспертизу. Фурам приходится ждать результатов на КПП до одного месяца.