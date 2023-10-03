Пока вы не уснули: Кремль о падении курса рубля и ратификация Римского статута МУС Арменией

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"Нет повода для беспокойств". Кремль о падении курса рубля

Центробанк и правительство РФ полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность, а чрезмерное внимание к колебанию курса доллара является "рудиментом прошлого". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Армении ратифицировали Римский статут МУС

Парламент Армении 2 октября на заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

В обсуждениях ратификации Римского статута приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», которая уже заявила, что проголосует за принятие соответствующего законопроекта.

Шойгу высказался о возможности новой мобилизации в России

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить дополнительную мобилизацию. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По его словам, военнослужащих для проведения специальной военной операции достаточно и планов по дополнительной мобилизации нет.

Путин 3 октября может провести международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Севший в пшеничном поле самолет «Уральских авиалиний» оказался исправен

Двигатели самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском, оказались не повреждены, их можно использовать в дальнейшем для перелетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт. Очищена проточная часть двигателя от грунта и соломы, что подтверждено повторным осмотром. Проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна, подготовка к хранению», — пояснили в «Уральских авиалиниях».

Силуанов назвал средний размер пенсии в России в 2024 году

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в предстоящем году средний размер пенсии в стране составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Соответствующей информацией он поделился в ходе выступления в Совете Федерации, передает агентство «Прайм».

Силуанов напомнил о том, что пенсии проиндексируют на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции.

В России предупредили Армению о последствиях выхода из ОДКБ

Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Возможный выход Армении из ОДКБ будет чреват серьезными последствиями для страны, поскольку участие в организации предполагает ряд экономических и политических гарантий. Для России такой шаг руководства государства также будет крайне неприятен. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Президент Грузии отказалась прибыть в Батуми на суд по импичменту

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник отказалась прибыть в Батуми на заседание Конституционного суда, который должен вынести решение по правомочности процесса ее импичмента, запущенного в сентябре правящей «Грузинской мечтой» из-за ее несогласованных визитов за рубеж, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В соцсетях она выразила «полное доверие» двум своим представителям в КС, а до этого проинформировала Бельгию, что не сможет посетить эту страну в связи с заседанием суда.

В Европе резко подешевел газ

DPA/TACC

Спотовая цена газа в Европе за неделю снизилась на 28% на фоне теплой погоды и заполненных подземных хранилищ. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным издания, только за один день - 2 октября - спотовая цена газа в Европе опустилась на 14%. На хабе TTF в Нидерландах газ торговался на уровне $351 за тысячу кубометров.

Костомаров написал первое слово с помощью бионического протеза

Соцсети

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал ролик, в котором показал, как пишет первое слово с помощью бионического протеза.