Минздрав Франции призвал парижан не паниковать из-за постельных клопов

Министр здравоохранения Франции Орельян Руссо призвал парижан не паниковать из-за нашествия постельных клопов. Об этом сообщает Europe 1.

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В последние недели парижане сообщали о клопах в кинотеатрах, высокоскоростных поездах TGV, парижском метро и зоне ожидания в аэропорту Руасси – Шарль де Голль. Но не все эти случаи были подтверждены.

«Я думаю, что это не повод для всеобщей паники», - так Руссо прокомментировал ситуацию.

В то же время он признал, что «когда у тебя дома постельные клопы - это ад».

Министр заявил, что его больше беспокоят тарифы в две-три тысячи евро, которые многие компании установили за дезинсекцию.