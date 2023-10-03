Город-призрак: Al Jazeera показала репортаж из опустевшего Степанакерта

Улицы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики полностью опустели. Репортаж из «города-призрака» сделал телеканал Al Jazeera.

Сейчас в городе царит полная тишина, а на главной площади разбросаны вещи, которые оставили в спешке покинувшие Степанакерт люди. По его территории прогуливаются бездомные собаки и лошади. По словам репортера, на въезде остались лишь несколько контрольно-пропускных пунктов, а в самом городе находятся группы российских миротворцев и небольшое число военных.

Из местного населения в Нагорном Карабахе остались единицы. Всего в Армению уехало около 120 тысяч человек — это почти все население региона. По данным телеканала, перевозили даже трупы, поскольку сотрудники местного морга уже уехали.

Al Jazeera уточняет, что власти Азербайджана подключили город к электричеству и передали машины скорой помощи. Однако оставшиеся местные жители утверждают, что газ, электроэнергия и вода остаются насущной проблемой.