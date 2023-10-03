Bild: Шредера отсадили от Шольца из-за связей с Путиным

Во время богослужения в честь 33-летия объединения Германии экс-канцлера страны Герхарда Шредера «посадили подальше» от действующего канцлера Олафа Шольца, рассказала Bild. По данным газеты, такое решение было принято из-за близости Шредера к президенту РФ Владимиру Путину.

Богослужение состоялось в Гамбурге в церкви святого Михаила, затем прошла торжественная церемония в Эльбской филармонии. На мероприятия были приглашены около 1300 человек. Приглашения получили и бывшие канцлеры - Шредер и Ангела Меркель (она отказалась от приглашения).

Bild отмечает, что решение Шредера посетить торжества стало проблемой для протокольной службы, так как многие немецкие политики не хотели появляться на одном фото со Шредером из-за его хороших отношений с Путиным.

«Но и отсадить его на последние ряды было нельзя, так как он бывший канцлер», - отмечает газета.

В итоге Шредеру досталось место в средних рядах у прохода «подальше» от Шольца и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Как утверждает Bild, организаторы старались, чтобы действующие руководители страны даже не проходили рядом с экс-канцлером.

Весной 2022 года Шредера лишили офиса и сотрудников в Бундестаге. СМИ писали, что расходы на персонал Шредера составляли около 400 тысяч евро в год.

В парламенте заявили, что Шредер больше не выполняет никаких обязанностей в качестве бывшего канцлера, поэтому оснований для предоставления ему сотрудников и офиса нет. При этом за политиком сохранили охрану и пенсию.