В Армении заявили, что принятие Римского статута не направлено против РФ или ее президента
Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не является недружественным актом против России или президента РФ. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян.
"Ратификация Римского статуса никак не является недружественным актом против России или президента России, как это представляют некоторые наши российские коллеги. Я уверен, что напряженность в отношениях с Россией будет прояснена и преодолена", - отметил он.
Парламент Армении во вторник ратифицировал Римский статут МУС голосами фракции премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие этого документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели. Ранее они выступили с заявлением и осудили решение властей ратифицировать этот документ, отметив, что власти Армении таким шагом сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.
Представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян еще раз заявил, что ратификация Римского статута направлена против тех военных Азербайджана, которые совершили военные преступления на территории Армении.