Анонимность Бэнкси может оказаться под угрозой из-за судебного процесса

Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси оказался втянут в судебное разбирательство, из-за чего его анонимность может оказаться под угрозой. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

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Иск подал некий Эндрю Галлагер, который обвиняет художника в клевете. Ответчиком в деле также значится основанная Бэнкси компания Pest Control. При отмечается, что детали дела останутся конфиденциальными до тех пор, пока ответчик не подтвердит факт своего привлечения к судебному разбирательству.

Известно, что Галлагер ранее уже судился с Бэнкси. Поводом для спора стало авторское право на товарный знак. Тем не менее художнику тогда удалось сохранить свою анонимность.