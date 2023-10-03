The Washington Post: западная поддержка Украины дает трещину

Делегация министров иностранных дел ЕС посетила Киев 3 октября в знак солидарности с украинским правительством. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал их визит частью «исторической встречи» со страной-кандидатом в члены Евросоюза», но в реальности западная поддержка Украины «дает трещину», пишет The Washington Post.

Во время визита глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «будущее Украины - внутри блока», и приветствовала создание на континенте «сообщества свободы, которое простирается от Лиссабона до Луганска», но реальность выглядит «намного менее радужной», отмечает The Washington Post.

Дипломаты ЕС «слишком хорошо осведомлены» о спорах по поводу помощи Украине в США. Республиканская партия блокирует помощь стране. Ранее в США приняли временный бюджет до середины ноября, но республиканцы лишили законопроект о бюджете положения, предусматривающего выделение миллиардов долларов помощи Киеву. Это решение критики назвали политикой «пустого чека».

В Европе также накопилось слишком много сомнений из-за «бессрочных обязательств» перед Украиной.

Двухпартийная поддержка Украины в США ослабла «в особенно неудачное время для Киева», ведущего контрнаступление, отмечает газета.