В Турции после взрыва в Анкаре задержали более 900 человек

После воскресного взрыва в Анкаре в 64 провинциях Турции провели контртеррористические операции и задержали 928 подозреваемых. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на МВД страны.

1 октября взрыв произошел у здания МВД в Анкаре. Один террорист был смертником, другого нейтрализовали. Двое полицейских получили ранения. Этот взрыв стал первым крупным терактом в Турции с 2016 года.

Ответственность за взрыв взяла на себя «Рабочая партия Курдистана» (РПК, в Анкаре ее считают террористической организацией). Как подчеркивалось в заявлении РПК, было «специально предусмотрено», что атака произойдет в день открытия парламента и «очень близко к парламенту».

В МВД Турции допустили, что целью теракта было здание турецкого парламента.