Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Рёллер допустил, что стратегия Берлина по активному сотрудничеству с Россией в газовой сфере была ошибочной. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

В 2011-2021 годах Рёллер был главой департамента экономики и финансов при Меркель, а также главным советником канцлера по экономической политике.

«Если бы мы знали [о России - прим.ред.] тогда то, что знаем сейчас, мы, конечно, действовали бы по-другому», - заявил Рёллер.

В то же время он подчеркнул, что большинство жителей Германии поддерживали укрепление экономических отношений с Россией.

«Вы можете поспорить, было ли это правильным решением, но в то время в обществе был консенсус», - заявил бывший чиновник.

Он добавил, что масштабные поставки газа из России обеспечили высокие темпы роста экономики Германии, которые в течение 10-15 лет «позволяли оплачивать то, что в противном случае страна не могла бы оплачивать».

По мнению Рёллера, у Меркель, возможно, не было другого выбора, кроме как сделать большую ставку на российский газ после решения о поэтапном отказе от атомной энергетики, но в итоге Германия стала слишком зависеть от России.

В конце 2022 года в интервью Zeit Меркель отвергла критику своей политики в отношении России. Она подчеркнула, что с помощью сотрудничества в сфере энергетики стремилась предотвратить кризис, который происходит сейчас.

«То, что это не сработало, еще не значит, что попытки были ошибочными», - подчеркнула она.