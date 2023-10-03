Армянская оппозиция бойкотировала обсуждение Римского статута МУС

Оппозиционные партии "Армения" и "Честь имею" в парламенте Армении бойкотировали обсуждение ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и покинули зал заседаний. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Единственная политическая сила, которая обсуждает принятие этого решения, - партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор". Ее представители уже заявили о намерении принять данный законопроект.

В правящей партии утверждают, что ратификация Римского статута МУС направлена на преследование азербайджанских солдат за военные преступления на территории Армении. Оппозиция же видит в этом серьезный удар по союзническим отношениям с Россией.