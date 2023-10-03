Глава МИД Швеции забыл паспорт и не смог въехать на Украину

СМИ: глава МИД Швеции не смог посетить Киев, поскольку забыл паспорт
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог принять участие во встрече глав МИД ЕС в Киеве 2 октября поскольку забыл свой паспорт. Об этом сообщает австрийская газета Presse.
«Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем, как предполагается, забыл свой паспорт, поэтому усердные чиновники на польско-украинской границе не пропустили его», — заявило издание со ссылкой на дипломатические источники.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что на прошедшее в Киеве выездное заседание Совета ЕС прибыли все министры иностранных дел стран Евросоюза. Однако в действительности четверо из них отсутствовали. По данным CNN, Швецию и Латвию представляли государственные секретари МИД, Польшу — замминистра, а Венгрию — замгоссекретаря МИД.
По итогам встречи не было озвучено каких-либо практических решений, однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал сам факт поездки министров «сильнейшим жестом поддержки Украины».