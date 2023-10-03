Польша усилила контроль на границе со Словакией

Польша на 10 дней вводит пограничный контроль на границе со Словакией из-за увеличившегося потока нелегальных мигрантов. Об этом во вторник сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

По его словам, мера вводится с возможностью продления.

«Правительство приняло решение с полуночи временно возобновить пограничный контроль на границе со Словакией», — цитирует политика РИА «Новости».

Каминьский пояснил, что причиной принятого решения стал рост числа мигрантов на так называемом «балканском маршруте».

Между тем, как писала «Парламентская газета», глава украинской миграционной службы Наталья Науменко заявила, что Европейскому союзу не следует разрабатывать программы интеграции украинских беженцев, поскольку их следует рассматривать как вынужденных переселенцев.