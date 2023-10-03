Американцы оценили возраст Байдена для второго срока

Большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден "слишком стар" для эффективного выполнения обязанностей главы государства в течение еще одного срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса Университета Монмута.

Согласно исследованию, такого мнения придерживаются 76% респондентов. При этом бывшего главу государства Дональда Трампа, который моложе действующего всего на три года и тоже намерен переизбираться, слишком старым для второго срока считают лишь 48% опрошенных.

Опрос проводился с 19 по 24 сентября среди более 810 избирателей. Погрешность составила 4,5 процентного пункта.

В апреле Байден объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет второй срок в возрасте 82 лет. Байден нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в публичных выступлениях оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности нынешнего главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.