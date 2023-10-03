Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября. Соответствующий указ уже подписан странами. Об этом сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

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По словам Тарарова, Москва и Луанда сейчас приступили к обсуждению вопроса о запуске прямых авиаперелетов. Оба государства также готовы к запуску официальных контактов.

— 29 сентября был подписан президентский указ об отмене туристических виз с рядом стран, в том числе с Россией. В этот же день он вступил в силу сразу после публикации, — цитирует Владимира Тарарова издание «Известия».

Еще одна страна, которая рассматривает возможность введения безвизового режима для россиян — КНР. В Китае считают, что безвизовый режим с Россией был бы полезен обеим сторонам. Об этом 29 сентября заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.