Названа возможная цель теракта в Анкаре
В МВД Турции заявили, что целью боевиков, устроивших взрыв в центре Анкары, мог быть турецкий парламент. Об этом сообщает Hürriyet.
В воскресенье, 1 октября, взрыв произошел у здания МВД в Анкаре. Один террорист был смертником, другого нейтрализовали. Двое полицейских получили ранения. Этот взрыв стал первым крупным терактом в Турции с 2016 года.
Ответственность за взрыв на себя взяла «Рабочая партия Курдистана» (РПК, в Анкаре ее считают террористической организацией).
Как подчеркивалось в заявлении РПК, было «специально предусмотрено», что атака произойдет в день открытия парламента и «очень близко к парламенту».
Глава МВД Али Ерликая заявил, что к утру 3 октября по всей Турции было проведено 466 антитеррористических операций с участием 13,4 тысячи сотрудников сил безопасности. 12 предполагаемых членов террористических организаций были задержаны в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне, еще 55 человек задержали в разных провинциях Турции.