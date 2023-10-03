Названа возможная цель теракта в Анкаре

В МВД Турции заявили, что целью боевиков, устроивших взрыв в центре Анкары, мог быть турецкий парламент. Об этом сообщает Hürriyet.

В воскресенье, 1 октября, взрыв произошел у здания МВД в Анкаре. Один террорист был смертником, другого нейтрализовали. Двое полицейских получили ранения. Этот взрыв стал первым крупным терактом в Турции с 2016 года.

Ответственность за взрыв на себя взяла «Рабочая партия Курдистана» (РПК, в Анкаре ее считают террористической организацией).

Как подчеркивалось в заявлении РПК, было «специально предусмотрено», что атака произойдет в день открытия парламента и «очень близко к парламенту».