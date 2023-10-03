В США появились пираты, которые грабят яхты и плавучие дома

В заливе Сан-Франциско, который находится возле одноименного американского города, случился «ренессанс пиратства». Как сообщает телеканал Fox News, преступники на лодках регулярно нападают на яхты и плавучие дома.

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Появление такого вида бандитизма жители штата Калифорния связывают с кризисом бездомности в расположенном на побережье Сан-Франциско городе Окленд. Чтобы выжить, люди без дома и работы стали захватывать брошенные на берегу шлюпки и грабить крупные яхты и плавучие дома.

Бывший капитан одного из местных портов Брок де Лаппе рассказал, что множество судов оказались разграблены, потоплены, а некоторые и вовсе угнаны. Если владельцам удается их найти, то на возвращение яхты в порт приходится тратить дополнительные средства.