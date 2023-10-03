В США появились пираты, которые грабят яхты и плавучие дома
В заливе Сан-Франциско, который находится возле одноименного американского города, случился «ренессанс пиратства». Как сообщает телеканал Fox News, преступники на лодках регулярно нападают на яхты и плавучие дома.
Появление такого вида бандитизма жители штата Калифорния связывают с кризисом бездомности в расположенном на побережье Сан-Франциско городе Окленд. Чтобы выжить, люди без дома и работы стали захватывать брошенные на берегу шлюпки и грабить крупные яхты и плавучие дома.
Бывший капитан одного из местных портов Брок де Лаппе рассказал, что множество судов оказались разграблены, потоплены, а некоторые и вовсе угнаны. Если владельцам удается их найти, то на возвращение яхты в порт приходится тратить дополнительные средства.
Жертвам приходится самостоятельно противостоять «пиратам», не прибегая к помощи полиции. Как отметил начальник полиции округа Аламида Нишант Джоши, его департамент, полиция Окленда и береговая охрана совместно ищут решение проблемы, однако сталкиваются с нехваткой персонала.