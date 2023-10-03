Politico: ЕС больше не может поставлять Украине оружие из своих запасов
Страны-члены Европейского союза больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения.
Об этом газете Politico сообщил европейский чиновник.
«Мы не можем продолжать поставлять [вооружения] из наших запасов», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что союз «уже отдал всё, что можно было без угрозы собственной безопасности».
Ранее руководители внешнеполитических ведомств Евросоюза не смогли достигнуть договорённости о выделении Киеву военной помощи в размере $5 млрд в 2024 году.