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Politico: ЕС больше не может поставлять Украине оружие из своих запасов

Страны-члены Европейского союза больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения.

Об этом газете Politico сообщил европейский чиновник.

«Мы не можем продолжать поставлять [вооружения] из наших запасов», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что союз «уже отдал всё, что можно было без угрозы собственной безопасности».

Стало известно о планах США перевести ВСУ на стандарты НАТО

Ранее руководители внешнеполитических ведомств Евросоюза не смогли достигнуть договорённости о выделении Киеву военной помощи в размере $5 млрд в 2024 году.