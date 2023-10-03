Politico: ЕС больше не может поставлять Украине оружие из своих запасов

Страны-члены Европейского союза больше не могут поставлять киевским властям оружие из своих запасов без угрозы безопасности объединения.

Об этом газете Politico сообщил европейский чиновник.

«Мы не можем продолжать поставлять [вооружения] из наших запасов», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что союз «уже отдал всё, что можно было без угрозы собственной безопасности».