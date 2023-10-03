Украину предупредили о последствиях конфликта с Польшей

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Украине не налаживать связи в Европе за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами». Об этом сообщает Sieci.

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Он предупредил, что неуважение интересов Польши может повлиять на «каждое» решение страны. Пшидач также призвал Киев не поддаваться убеждению, что обещания более крупных стран «лучше, чем конкретные действия» государств поменьше.

Пшидач добавил, что понимает желание украинской стороннюю найти дополнительную поддержку, поскольку во внешней политике доверие имеет огромное значение.

«Польская сторона поддерживала Украину, исходя из интересов собственной безопасности. Но у нас есть и другие интересы. Если их не уважать, очевидно, что это повлияет на каждое наше решение», — сказал он.

По его словам, Польша будет сотрудничать с Украиной, если их интересы совпадут, однако в спорных вопросах Варшава будет «жестко отстаивать свои интересы».