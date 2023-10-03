Турция проводит антитеррористическую операцию по всей стране

Турция проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране
Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что турецкие правоохранительные органы проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране. Об этом сообщает Haberturk.
По его словам, в операции задействовано более 13 тыс. силовиков.
Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в центре Анкары «последними вздохами террористов».