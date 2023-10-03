СМИ: США выделят Украине очередной пакет помощи на текущей неделе

Politico: США выделят Украине очередной пакет помощи на текущей неделе
Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить на текущей неделе о новом пакете помощи украинским властям.
Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
При этом никаких других подробностей по тому, когда именно будет выделен пакет или что в него войдёт — не приводятся.
7 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.